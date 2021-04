Metroid Prime 4: un ex Dreamworks e Sony Santa Monica si unisce a Retro Studios

Retro Studios sta continuando nella sua massiccia campagna di espansione. Negli ultimi mesi, infatti, sono tanti i talenti che si stanno avvicinando allo studio, al momento al lavoro su Metroid Prime 4. L'ultimo in ordine temporale è Chad Orr, un veterano che ha lavorato in Dreamworks e Sony Santa Monica e che ricoprirà il ruolo di Senior Lighting Artist.

Attraverso LinkedIn scopriamo che Orr ha un passato di tutto rispetto e andrà ad arricchire il già vasto pool di talenti a disposizione di Retro Studios. Nelle ultime settimane, infatti, lo studio di Nintendo ha reclutato il producer Marisa Palumbo, ex GTA 5 e Overwatch, ma non solo. Il tutto senza aver mostrato un solo secondo di questo attesissimo gioco.

Chad Orr ha lavorato presso Disney, dove ha creato le animazioni di Oceania e Zootropia, presso DreamWorks, dove ha lavorato a Dragon Trainer 3 e I Croods, ma anche presso Sony Santa Monica per God of War. Contemporaneamente alla sua assunzione sono spariti anche gli annunci per un artista degli ambienti e uno delle luci, entrambe posizioni, probabilmente, occupate da lui.

Adesso, però, speriamo giunga il momento di mostrare qualcosa. Nintendo ha promesso una buona partecipazione all'E3 2021, che sia questo il momento giusto per il reveal?