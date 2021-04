Sky: Children of the Light, su Nintendo Switch arriva il gioco degli autori di Journey

Sky: Children of the Light è in arrivo anche su Nintendo Switch

Sky: Children of the Light è in arrivo su Nintendo Switch, annunciato nel corso dell'Indie World di ieri e in arrivo a giugno sulla console Nintendo, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita precisa del gioco.

Si tratta del nuovo gioco di thatgamecompany, team noto per produzioni particolari e dal grande fascino come Flower e Journey, già disponibile da tempo su iOS e Android e ora in arrivo su Nintendo Switch, con tanto di multiplayer cross-platform in modo da consentire anche agli utenti della console Nintendo di giocare con gli utenti su piattaforme mobile.

Si tratta di un'avventura molto particolare anche in questo caso, che condivide alcune caratteristiche concettuali con Journey, essendo anche questa basata sull'esplorazione e i rapporti interpersonali con altri giocatori.

La storia ci vede impegnati nell'esplorazione di sette ambientazioni diverse, tutte riprodotte con uno stile grafico pittoresco e d'atmosfera, per cercare di svelare un grande mistero. Con l'esplorazione, possiamo anche collaborare con altri giocatori per risolvere enigmi e superare ostacoli, attraverso la composizione di armonie musicali e condividendo candele a simboleggiare le relazioni interpersonali.

Viene dunque portato avanti un po' il concetto base di Journey e questo è sicuramente un elemento positivo, vista la qualità del gioco in questione, che ha reso famoso il team thatgamecompany in tutto il mondo. Restiamo dunque in attesa di conoscere la data di uscita precisa per giugno 2021, nel frattempo ricordiamo inoltre il video completo con tutti i 21 giochi per Switch presentati al Nintendo Indie World di aprile 2021.