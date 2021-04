Pokémon Home: il nuovo aggiornamento termina il supporto a iPhone 5S, iPhone 6 e Android 5

The Pokémon Company sta avvisando tutti gli utenti di Pokémon Home che il prossimo aggiornamento terminerà il supporto di molti tra i più vecchi dispositivi in circolazione, come quelli che supportano Android 5, iOS 9, 10, 11 e i telefoni iPhone 5S e iPhone 6. Questo aggiornamento dovrebbe arrivare alla fine di giugno.

In effetti non si tratta di una notizia particolarmente sorprendente, data l'età di questi sistemi operativi e dispositivi mobile. Va notato, tuttavia, che il software non sembra essere così pesante da richiedere hardware particolarmente avanzati, ma anche che ci potrebbero essere dei fan più giovani dei Pokémon che utilizzano Pokémon Home attraverso i dispositivi dismessi dai genitori e dai parenti più anziani. Ovvero telefoni che in alcuni casi potrebbero essere molto vecchi.

Si tratta, probabilmente, di una minima percentuale dei fruitori di Pokémon Home, ma questi utenti più giovani potrebbero essere colpiti da questo cambiamento. Pokémon Home è un'app che fa da tramite tra i diversi giochi dei mostri tascabili presenti sul mercato e consente di trasferire i pokémon da un gioco all'altro.

L'aggiornamento di giugno di Pokémon Home.

