In Italia si giocano 8 ore di media a settimana: Xbox Series X|S più di PS5, ma il mobile batte tutti

I recenti dati sul mercato italiano analizzati da Gamesindustry mettono in luce una situazione positiva per l'industria del nostro paese. Il valore globale del mercato ha superato i 2 miliardi di dollari, concentrati, però, su di un numero minore di giocatori. La pandemia ha fatto salire il numero di ore medie giocate in Italia: attualmente sono circa 8 ore a settimana. I dispositivi mobile e il PC sono quelli che portano via più tempo, mentre tra le console di nuova generazione i giocatori passano mediamente più tempo davanti a Xbox Series X|S rispetto PS5.

I dati sono quelli forniti da GSD, GameTrack e l'App Annie per conto di Iidea. L'analisi di GamesIndustry mette in evidenza un aspetto importante delle varie piattaforme, ovvero il tempo che mediamente vengono utilizzate durante le settimana. Se mediamente un italiano nel 2020 ha passato 8 ore davanti ad un videogioco, la situazione per piattaforma è un po' diversa con qualche sorpresa.

Innanzitutto circa il 38% degli italiani si definisce un videogiocatore. I dispositivi mobile sono, però, la piattaforma in grado di intrattenere più a lungo: di media vengono giocati per 5 ore a settimana sui dispositivi Android e iOS. Dietro si posizione il PC, con 4,7 ore di media a settimana.

Il tempo medio passato dagli italiani coi videogiochi.

Per quanto riguarda la next-gen Xbox Series X|S fa meglio di PS5. Ribadiamo, si tratta di ore che mediamente vengono giocate da una singola persona su di una piattaforma, non si tratta di una metrica sul numero di console vendute o sul gradimento di una console. I giocatori Xbox Series X|S di media passano 4,2 ore a settimana in compagnia della loro console, mentre quelli PlayStation 5 3,3 ore.

Sorprende l'incidenza delle "vecchie" console portatili. Ci sono ancora 1,9 milioni di persone che giocano con Nintendo 3DS, con una media di 1,7 ore a settimana.

Che ne pensate?