Microsoft Flight Simulator sbarca a Milano Linate, Mykonos, Minamidaito e Kitaidaito

Una delle grandi novità di Microsoft Flight Simulator è l'essere compatibile sin dal lancio con le mod. Questo ha incentivato diversi sviluppatori indipendenti a creare un gran numero di nuovi contenuti e aeroporti per il simulatore di volo. Nelle prossime settimane, per esempio, arriveranno l'aeroporto di Milano Linate, ma anche quello di Mykonos, Minamidaito e Kitaidaito sono in arrivo.

Lo scalo milanese è creato da Jetstream Designs che ha voluto aumentare il livello di dettaglio di questo aeroporto cittadino. Lo sviluppatore ha detto di aver migliorato l'asfalto delle piste, creato un nuovo hangar e rinnovato l'aspetto generale di Linate. Questo aggiornamento sarà pubblicato presto.

Gate15Scenery sta per portare in Microsoft Flight Simulator gli aeroporti di Minamidaito e Kitaidaito, due strutture nel sud del Giappone. Una delle peculiarità di queste piste è la distanza che intercorre tra le due piste: bastano tre minuti di volo per passare dall'una all'altra. Assieme agli aeroporti gli sviluppatori hanno ricreato anche le isole che gli ospitano.

Infine 29Palms Scenery Design ha annunciato di essere al lavoro sull'aeroporto di Mykonos in collaborazione con Emmanuel Stefanakis. La pista è famosa perché è quella che accoglie le migliaia di turisti che ogni anno visitano questa splendida isola greca.