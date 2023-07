Microsoft e Sony, l'accordo da 10 anni include solo Call of Duty e non altri giochi Activision

L'accordo da 10 anni sottoscritto da Microsoft e Sony a quanto pare include solo Call of Duty e non altri giochi Activision, come previsto in precedenza. Questi prodotti potranno dunque diventare eventualmente delle esclusive Xbox.

L'importante precisazione è arrivata da Kari Perez, head of global communications presso Xbox, alcune ore dopo l'annuncio dell'accordo per Call of Duty firmato da Microsoft e PlayStation. Una precedente versione del contratto, come detto, coinvolgeva anche il resto del catalogo dei titoli Activision.

Nello specifico, durante il 2022 la casa di Redmond ha proposto a Sony un accordo da 10 anni per Call of Duty nonché per tutti i giochi Activision attualmente disponibili su PlayStation, che quindi non sarebbero stati rimossi dalla piattaforma.