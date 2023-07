EA Sports FC 24: prenotazione su Amazon Italia disponibile per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di EA SPORTS FC 24 in versione PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. La data di uscita del gioco di calcio è il 29 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Questo significa che il prezzo che pagherete sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. In caso di sconti, in altre parole, non dovrete rifare l'ordine: questo vi permette di non seguire l'andamento dei prezzi. Potrete cancellare il preordine in qualsiasi istante a costo zero prima della spedizione. Alcune versioni del gioco sono codici download: in tal caso non vi verrà spedito con corriere ma arriverà direttamente un'email da parte di Amazon con il codice del gioco, al momento dell'uscita.

EA SPORTS FC 24 è il nuovo capitolo della saga precedentemente nota come FIFA di Electronic Arts. Il cambio di nome non influenza la maggior parte dei contenuti: giocatori, stadi, coppe e molti altri elementi rimarranno. Ci sono oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e 30 diversi campionati. Non manca poi Ultimate Team, Club, VOLTA con cross-play.