Assassin's Creed Codename Red sarà l'ultimo gioco in stile Origins, dice un leaker

Assassin's Creed Codename Red, il nuovo capitolo della serie Ubisoft ambientato nel Giappone feudale, sarà l'ultimo a utilizzare una formula action RPG in stile Origins: lo ha dichiarato il noto leaker John Harker sul forum ResetEra.

In uscita nel corso del 2024, stando a un curriculum, Assassin's Creed Codename Red potrebbe dunque rivoluzionare nuovamente il franchise, proprio come fatto ai tempi da Assassin's Creed Origins, e proporre meccaniche differenti rispetto al passato.

Quali, esattamente? Il leaker non l'ha detto, limitandosi a parlare dell'abbandono di quella formula ma senza precisare a cosa si riferisse esattamente: per saperne di più bisognerà per forza di cose attendere gli annunci ufficiali della casa francese.