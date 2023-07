Assassin's Creed Codename Red: un possibile periodo d'uscita emerge da un curriculum

Stando a un profilo LinkedIn di un executive Ubisoft, il periodo d'uscita di Assassin's Creed Codename Red potrebbe essere stato fissato per il 2024, dunque prima del previsto, considerando le dimensioni del titolo in questione.

Nel curriculum di Arisa Lagunzad, elemento di spicco all'interno della divisione business development and brand partnership di Ubisoft, emerge infatti che la compagnia sta cercando un partner giapponese per il "più grande blockbuster del 2024".

Il medesimo post di LinkedIn in lingua giapponese riporta, più precisamente, che "Stiamo cercando un partner per sponsorizzare il titolo Assassin's Creed Codename Red per il prossimo anno". Incrociando le informazioni, insomma, sembra proprio che Ubisoft stia puntando al 2024 come periodo di lancio per il nuovo capitolo della serie ambientato nel Giappone feudale.

La questione, in effetti, confermerebbe dei report che erano stati riportati in precedenza da Insider Gaming, nei quali si parlava proprio dell'uscita prevista nel 2024 per il gioco in questione, anche se ovviamente si tratta sempre di indizi che non possono essere presi per prove incontrovertibili.