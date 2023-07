Prime Day 2023, auricolari Google Pixel Buds Pro in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare gli auricolari Google Pixel Buds Pro. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 54€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 124.94€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel Buds Pro dispongono di driver da 11 mm personalizzati con equalizzatore del volume. Dispongono di cancellazione attiva del rumore Silent Seal che elimina i rumori esterni per migliorare l'esperienza d'ascolto. Con Pixel Buds Pro puoi chiedere indicazioni stradali a Google, rispondere a SMS o gestire la musica con la voce dicendo "Hey Google".