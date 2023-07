Prime Day 2023, Amazon Music Unlimited: 4 mesi gratis, la promozione scade oggi

In occasione del Prime Day, fino alla fine di oggi 12 luglio, è disponibile un'offerta per quattro mesi gratis per Amazon Music Unlimited, accessibili unicamente per quegli abbonati Prime che non hanno mai usato il servizio in precedenza. Se non siete abbonati, potete sfruttare tre mesi gratis. Il prezzo regolare sarebbe di 39.96€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Come sempre vi segnaliamo che se non siete abbonati a Prime e non avete mai sfruttato la prova gratuita, avete la possibilità di andare a questo indirizzo e reclamare 30 giorni gratis; a quel punto potrete sbloccare Amazon Music Unlimited. Non siete costretti a proseguire l'abbonamento dopo la prova gratuita, ma nel caso vogliate mantenere il servizio ricordate che costerà 9.99€ al mese. Ripetiamo che l'offerta è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d'uso gratuito di 30 giorni. La promozione scadrà oggi.

Amazon Music Unlimited propone audio in HD, con accesso a brani musicali e podcast, che possono essere ascoltati anche offline. Non ci sono pubblicità ed è possibile saltare da una canzone all'altra senza limiti. Il servizio supporta anche l'audio spaziale.