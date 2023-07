Starfield: i requisiti per il 4K spuntano sul sito AMD, un po' 'truccati'

Vista la partnership esclusiva, Starfield ha una pagina ufficiale anche sul sito AMD, dove vengono riportati i requisiti di sistema in maniera diversa da quelli standard, ovviamente brandizzati AMD e con l'aggiunta della categoria "Legendary" o 4K, ma che appaiono alquanto "truccati", con l'ovvio intento di promuovere l'hardware della compagnia.

Anche questa iniziativa rientra chiaramente nella partnership esclusiva tra Starfield e AMD e non va probabilmente presa come una comunicazione ufficiale da parte di Bethesda, visto che i requisiti hardware risultano diversi da quelli riportato per esempio su Steam, che possiamo prendere come quelli veri e propri.

Di fatto, sulla pagina AMD emergono queste possibili configurazioni:

Esperienza Eroica: 1080p - AMD Ryzen 5 7600 CPU, AMD Radeon RX 7600 GPU

Esperienza Epica: 1440p - AMD Ryzen 7 7700X CPU, AMD Radeon RX 6800 Series GPU

Esperienza Leggendaria: 4K - AMD Ryzen 7 7800X3D CPU, AMD Radeon RX 7900 XT GPU

Bisogna però calare l'informazione in questione all'interno del giusto contesto: la pagina del sito AMD è chiaramente una trovata promozionale per pubblicizzare il nuovo hardware della compagnia e non va presa come un'informazione precisa sui requisiti per far funzionare il gioco.