Il miglior caricatore 30 W USB-C per iPhone/Android di Anker è in sconto al minimo per l'Amazon Black Friday

Il Black Friday 2024 prosegue ed arrivati al secondo giorno ancora ci sono moltissime offerte che non sono state notate. Non è troppo strano visto che Amazon Italia propone decine di migliaia di prodotti in promozione in tantissime categorie differenti. Parliamo di videogiochi, componenti PC, smartphone, Smart TV e non solo. Uno dei prodotti che vogliamo consigliarvi ad esempio è il caricatore USB-C per iPhone e Android da 30 W di Anker . Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo attuale è del 33% più basso rispetto al prezzo migliore degli ultimi 30 giorni, portando il prodotto al suo minimo storico sulla piattaforma. Il ricaricatore è venduto dal produttore ma spedito da Amazon.

Le caratteristiche del caricatore USB-C

Il caricatore Anker in offerta è assolutamente uno dei migliori per la ricarica a 30 W, soprattutto a questo prezzo. Misura solo 2,8 cm, essendo così perfetto per il trasporto. Riesce a ricaricare fino a 50% un iPad Air (5° generazione) in soli 45 minuti. Supporta anche il Samsung Super Fast Charging (25W).

La tecnologia di protezione del caricatore USB-C

Dispone di una tecnologia di protezione per la ricarica che monitora la temperatura della carica per evitare problemi. Nella confezione non è incluso il cavo USB.