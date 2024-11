L'anime fan-made di Elden Ring si mostra in uno spettacolare trailer che mostra l'ottimo livello qualitativo

Si tratta di un cortometraggio che è stato peraltro recentemente posticipato e, a questo punto, è atteso per l'estate del 2025: è un adattamento di Elden Ring in animazione, creato attraverso una produzione indipendente sostanzialmente al livello di progetto fan-made , ma davvero di ottimo qualità da quanto possiamo vedere.

Elden Ring avrà un adattamento anime da parte del team Steins Alter, che non è uno studio ufficiale di professionisti ma quanto sta facendo ha veramente dell'incredibile, come dimostra questo primo trailer dell'anime in lavorazione.

Una celebrazione di Elden Ring da parte di appassionati

Il prodotto finale sarà un anime breve, della durata di qualche minuto, ma che rappresenta comunque una sfida enorme per un semplice team di appassionati.

I vari mesi richiesti per portare a termine il progetto comprendono anche un grande lavoro di ripulitura generale e post-produzione in grado di migliorare l'aspetto e aggiungere vari effetti.

Ovviamente, in un tempo così ristretto è impossibile raccontare una storia in maniera completa, ma l'idea di Steins Alter è cercare di cogliere alcuni momenti significativi della lore di Elden Ring in forma animata.

Nel frattempo, abbiamo visto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree corre per il titolo di Game of the Year anche ai The Game Awards 2024, forte della nuova maxi-espansione uscita quest'anno.