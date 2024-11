The Spectrum è disponibile, nella gloria dei suoi tastini di gomma

Plaion e Retro Games hanno annunciato il lancio di The Spectrum, moderna rivisitazione dello ZX Spectrum, leggendario computer di Sir Clive Sinclair, fondamentale per l'informatica europea, industria dei videogiochi compresa. Sono innumerevoli gli sviluppatori di primo piano che si sono formati sui suoi tastini di gomma (pensate a RARE), visto il prezzo economico e la diffusione di giochi e documentazione per iniziare a lavorarci sopra, in un'epoca in cui entrambe le cose non erano per niente scontate.