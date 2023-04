Minecraft Legends disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Come previsto, pochi minuti fa Mojang ha lanciato Minecraft Legends, che è da adesso disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il gioco è accessibile da subito anche dall'abbonamento Game Pass, come del resto tutti i giochi sviluppati dagli Xbox Game Studios.

Per la gioia di tutti è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio, che mostra la versione definitiva del gioco:

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Minecraft Legends.

Di seguito trovate la descrizione ufficiale:

"Scopri i misteri

Scopri la storia di Minecraft Legends ed esplora il suo mondo nuovo eppure familiare, mentre ti immergi nell'universo di Minecraft in un modo nuovo ed entusiasmante con questo gioco action-strategico innovativo.

Mondo dinamico

Esplora una terra bellissima, al tempo stesso familiare e misteriosa, ricca di forme di vita, biomi lussureggianti e abbondanti risorse che serviranno a costruire le difese necessarie per respingere l'invasione dei Piglin.

Battaglie epiche

Spingi amici inaspettati a formare preziose alleanze e guidali in battaglie strategiche per proteggere la loro casa. Combatti contro i Piglin prima che la corruzione del Nether divori il Sopramondo!

GvG

Sfida i tuoi amici, o fai squadra con loro, in emozionanti battaglie per difendere il tuo villaggio e guidare gli alleati alla vittoria sugli avversari."