Dead Island 2, un video mette a confronto le versioni PS5 e PS4

Dead Island 2 è protagonista di un primo video confronto, dedicato in questo caso alle versioni PS5 e PS4 dell'action survival a base di zombie sviluppato da Dambuster Studios. Dunque, come gira il gioco sulle console Sony?

Stando alle rilevazioni, il titolo prodotto da Deep Silver include una modalità a 60 fps solo su PS5, che utilizza in questo caso specifico una risoluzione di 1800p. Il frame rate è invece dimezzato sulle PlayStation di precedente generazione: abbiamo 1080p a 30 fps su PS4 standard e 1440p a 30 fps su PS4 Pro, con qualche calo nelle zone più ampie della mappa.

PlayStation 5 vanta inevitabilmente asset di qualità superiore in termini di texture, ombre, animazioni della vegetazione, occlusione ambientale, distanza visiva ed effetti di post-processing. È questa la versione che abbiamo testato per la recensione di Dead Island 2.

ElAnalistaDeBits sottolinea come il gioco non utilizzi ray tracing, ma vista l'assenza di un vero ciclo giorno / notte gli sviluppatori avrebbero potuto implementare tale tecnologia per ottenere un sistema di illuminazione sostanzialmente migliore, specie negli interni.

Si parla infine di riflessi non entusiasmanti e di tempi di caricamento dieci volte più veloci su PS5 grazie all'SSD. In generale, tuttavia, pare sia uno dei giochi in Unreal Engine 4 meglio ottimizzati degli ultimi anni.