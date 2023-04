Final Fantasy 16: Square Enix terrà una festa a Los Angeles per festeggiare il lancio del gioco

Final Fantasy 16 sta per arrivare sul mercato e Square Enix ha deciso di organizzare una festa per il lancio del gioco. Quindi l'11 giugno 2023, alle 12:00 (ora italiana), in quel di Los Angeles ci sarà la celebrazione dell'atteso evento, che rimane fissato al 22 giugno 2023. Vale anche la pena di ricordare che Final Fantasy 16 uscirà in esclusiva temporale su PS5.

La festa di Final Fantasy 16 sarà trasmessa anche in live stream, quindi sarà visibile da tutto il mondo. Per ora non ci sono molti dettagli in merito, quindi bisogna accontentarsi della data e dell'orario, ma Square Enix ha promesso che presto condividerà tutte le informazioni del caso.

Final Fantasy 16 è un titolo importantissimo per la compagnia giapponese, perché arriva dopo un periodo un po' travagliato, con lanci non proprio brillanti come quello di Forspoken. In caso di successo potrebbe rappresentare il colpo di reni che serve a Square Enix per risollevarsi, portando la sua serie più prestigiosa oltre le dieci milioni di copie vendute.

Per adesso l'accoglienza dei giocatori è stata davvero positiva, con l'ultimo filmato di gameplay mostrato durante un recente State of Play monografico che è stato accolto con grande favore da parte dei videogiocatori, nonostante qualche critica per la trasformazione del gioco in un action puro.