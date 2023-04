Disney Speedstorm disponibile da oggi, trailer di lancio per il racer Gameloft

Disney Speedstorm, l'interessante racer sviluppato da Gameloft con i personaggi della casa di Topolino, è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in accesso anticipato, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione.

Annunciato poco più di un anno fa, Disney Speedstorm prova a riprendere la formula del popolarissimo Mario Kart e a declinarla nell'ambito di un'esperienza dotata sia di un comparto single player che di entusiasmanti modalità muliplayer in locale e online.

Nel primo caso ci troveremo ad affrontare il Season Tour, una carriera che per ogni stagione presenterà un personaggio Disney o Pixar differente, con nuovi contenuti aggiunti ciclicamente, mentre in multiplayer avremo modo di partecipare a sfide libere, private e classificate, con alcune opzioni inedite.

"Non potremmo essere più entusiasti per il lancio di Disney Speedstorm e apprezziamo tutti i messaggi positivi ricevuti dalla community fin dall'annuncio del gioco", ha dichiarato Alexandru Adam, vicepresidente e studio manager di Gameloft Barcelona.

"Abbiamo passato gli ultimi mesi a dare i tocchi finali a uno dei titoli più importanti nella storia di questo studio. Si tratta tuttavia solo della proverbiale punta dell'iceberg: abbiamo tantissimi nuovi contenuti in arrivo nelle prossime settimane!"

"Il nostro obiettivo è quello di creare giochi fantastici per i nostri fan, lavorando insieme a esperti di vari generi, e abbiamo collaborato a stretto contatto con i team di Gameloft al fine di realizzare un'esperienza di guida che fosse divertente, accessibile e profonda", ha detto invece Luigi Priore, vicepresidente di Disney, Pixar & 20th Century Games.

"Vedere i personaggi Disney e Pixar cimentarsi al lancio dell'atteso Disney Speedstorm con gare racing combat competitive ad alta velocità rappresenta qualcosa di inedito per i fan di questi franchise e dei nostri giochi."