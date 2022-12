MLB The Show 23 classificato per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in Brasile

MLB The Show 23 è stato classificato in Brasile su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, facendo pensare che anche il nuovo capitolo della simulazione di baseball da parte di Sony San Diego sia un gioco multipiattaforma.

Anche in questo caso non si tratta di un annuncio ufficiale, ma la classificazione sulla rating board brasiliana può essere considerata indicativa della prossima presentazione del gioco, considerando che si tratta di una serie a cadenza annuale e che tra qualche mese dovremmo arrivare al periodo in cui il gioco solitamente esce sul mercato.

Il suo essere un gioco multipiattaforma non è ormai più una novità: già le due edizioni precedenti sono uscite anche sulle console rivali rispetto a PlayStation, con MLB The Show 22 che è peraltro attualmente disponibile nel catalogo Xbox Game Pass dove è stato inserito già al lancio, con una mossa che, all'epoca, è apparse decisamente rivoluzionaria.

MLB The Show 23, la pagina con la classificazione brasiliana

Questo perché il gioco è a tutti gli effetti un titolo first party Sony, fino a un po' di tempo fa esclusiva assoluta per le console PlayStation.

Anche in questo caso, invece, MLB The Show 23 sembra sia in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|E e Nintendo Switch, mantenendo dunque la recente tendenza della serie. D'altra parte, è stata la stessa MLB a richiedere in maniera alquanto forzata l'apertura della serie ad altre piattaforme, dunque non stupisce il fatto che questa iniziativa sta avendo effetti anche nei capitoli successivi.