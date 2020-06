Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON: aperti i preorder dell'Arcade Stick

Bandai Namco ci informa che sono aperti i pre-order per l'arcade stick della Hori dedicato a Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON. Lo spettacolare arcade 2 contro 2 di Gondam arriverà in esclusiva su PS4 nel corso di quest'anno, ma tutti i fan del celebre robot giapponese possono cominciare a prenotare il gioco su PS Store e l'arcade di Hori sul sito ufficiale dell'editore.

Come bonus pre-order i giocatori riceveranno 7 sessioni extra alla Open Access Beta e sbloccheranno l'esclusiva Mobile Suit Barbatos Lupus Rex il giorno di uscita del gioco. Potete prenotare il gioco a questo indirizzo.

I giocatori di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 potranno sbloccare anche l'iconica voce dalla serie Extreme VS.: l'Operator Sthesia Awar.

Ecco date e orari delle sessioni Extra di Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON:

26 giugno 05:00 ~ 27 giugno 05:00

28 giugno 05:00 ~ 29 giugno 05:00

5 luglio 05:00 ~ 6 luglio 05:00

12 luglio 05:00 ~ 13 luglio 05:00

19 luglio 05:00 ~ 20 luglio 05:00

24 luglio 05:00 ~ 25 luglio 05:00

26 luglio 05:00 ~ 27 luglio (Mon.) 5:00

L'Hori Arcade Stick, con un disegno originale tratto da Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, è disponibile per la prenotazione in esclusiva sull'e-commerce store di Bandai Namco Entertainment Europe. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON è una conversione perfetta della versione arcade che ha debuttato nel 2016 in Giappone. Essendo una battaglia 2 contro 2 bisognerà coordinarsi col compagno per combattere contro agguerriti avversari. Si potrà scegliere tre le 183 unità provenienti da tutto l'universo di Gundam, ciascuna con abilità differenti pronte ad assecondare il proprio stile di gioco.

