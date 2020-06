Fortnite C2 Stagione 3: come ottenere Kit e i suoi stili alternativi

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ha deciso di puntare in grande, e di modificare numerosi meccanismi di gioco che ormai erano rimasti immutati sin dal lancio della nuova mappa. Per esempio: anche questa volta le nuove skin hanno degli stili alternativi: ma come si ottengono? Oggi 23 giugno 2020 vi parliamo di Kit.

Kit è il simpatico gattino di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: ha preso il controllo del Gattogrill sulla mappa di gioco, ed è anche uno di quei boss letali che garantiscono le armi mitiche della nuova stagione. I giocatori possono sbloccare la Skin di Kit una volta raggiunto il livello 60 del Pass Battaglia a pagamento. Dunque requisito imprescindibile per proseguire oltre in questo discorso è l'acquisto del Pass Battaglia, per 950 V-buck (circa 9,50 euro).

Per ottenere Kit è sufficiente giocare e giocare partite di Fortnite fino a raggiungere il livello 60: il metodo migliore è quello di completare le schede segnapunti, completando vari tipi di sfide secondarie (raccogliere consumabili, eliminare gli avversari, salutare l'autisti del bus, e via dicendo). Una volta sbloccato il costume di Kit è possibile ragionare circa gli stili alternativi, che sono due: Happy e Action (bianco e nero). Un po' come avveniva per Miaoscolo nella scorsa stagione.

Per ottenere Kit Happy, primo stile della Skin, sarà necessario completare cinque sfide a scelta a partire dalla Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3; dunque dovrete mettervi l'anima in pace fino alla fine di luglio 2020. Kit Action, invece, richiede di completare 40 sfide settimanali in tutto, all'interno dell'intera stagione. Qui dovrete attendere almeno il prossimo mese, dato che Epic Games rilascia circa 8 missioni ogni settimana, vi abbiamo già parlato di quelle della Settimana 1 e della Settimana 2.

Per ora non sembra che il giocatore sia costretto a scegliere tra le due skin, come accadeva invece nella Stagione 2, ma su questo punto torneremo in seguito, una volta in possesso di maggiori dettagli. Ricapitoliamo intanto tutto ciò che dovete sapere sulla Skin Kit:

La skin base si sblocca al livello 60 del Pass Battaglia a pagamento

Lo stile Kit Happy sarà disponibile dopo aver completato cinque sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3

Lo stile Kit Action sarà disponibile dopo aver completato 40 sfide settimanali nel corso dell'intera Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2

Probabilmente saranno ottenibili entrambi gli stili, e non uno a scelta tra Happy e Action