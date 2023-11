Il monitor ASUS TUF Gaming da 28 pollici in 4K è ora in sconto su Amazon per il Black Friday

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Il monitor ASUS TUF Gaming VG289Q da 28 pollici propone una risoluzione massima pari a 3840 x 2160 (4K Ultra HD) con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz. Supporta la tecnologia FreeSync Premium per ottimizzare la visualizzazione e il frame rate ed è compatibile anche con Adaptive-Sync, Free Sync, Flicker Free, HDR 10, Riduzione Luce Blu, Shadow Boost, GamePlus. Dispone di due porte HDMI 2.0, una display port 1.2 e ha l'ingresso per le cuffie.

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dal monitor ASUS TUF Gaming VG289Q da 28 pollici in 4K . Lo sconto segnalato è del 36% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 164.99€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

