Il monitor da gaming ASUS ROG Strix da 32 pollici in 4K e 160 Hz è in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il monitor da gaming ASUS ROG Strix XG32UQ da 32 pollici in 4K e 160 Hz. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo precedente è del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1.016,12€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma parliamo di due euro di differenza. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.