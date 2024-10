Il monitor LG UltraGear GR93U 4K a 144Hz da 27 e 32 pollici è in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Gli sconti della Festa delle Offerte Amazon sono un'occasione ghiotta per i giocatori, che possono aggiornare la propria postazione di gioco approfittando di offerte vantaggiose. Ad esempio, il monitor da gaming LG 27GR93U UltraGear e LG32GR93U UltraGear , con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 144Hz, vengono proposti con uno sconto rispettivamente del 20% e del 17% . Potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando il box sottostante. Il prezzo consigliato per il modello da 27 pollici è di 499 euro, mentre al momento gli utenti abbonati a Prime possono acquistarlo a soli 399 euro , mentre la versione da 32 pollici ha un prezzo di listino di 599 euro e viene proposto a 499 euro .

Le caratteristiche di LG GR93U UltraGear

L'LG GR93U UltraGear è un monitor perfetto per i giocatori che desiderano un equilibrio tra qualità visiva e prestazioni elevate. È dotato di un pannello IPS con risoluzione 3840 x 2160 e supporto VESA DisplayHDR 400, oltre a tecnologie Flicker Safe e Anti Glare per ridurre l'affaticamento visivo.

LG GR93U UltraGear

Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms (GtG), questo monitor è ideale per il gaming ad alti framerate. Supporta sia NVIDIA G-Sync che AMD FreeSync Premium, eliminando problemi di tearing e stuttering.

Per quanto riguarda la connettività, offre 2 porte HDMI 2.1, perfette per collegare console come PS5 e Xbox Series X|S, una porta DisplayPort 1.4 e 3 ingressi USB 3.0, garantendo ampie opzioni di collegamento.