Samsung Galaxy S24 Ultra è in forte sconto per la Festa delle Offerte Prime 2024

Se siete interessati ad acquistare un nuovo smartphone con cui sostituire il vostro vecchio modello, vi trovate nel posto giusto: per celebrare la Festa delle Offerte Prime 2024 , infatti, Amazon Italia vi propone Samsung Galaxy S24 Ultra con un ottimo 8,5% di sconto , consentendovi di risparmiare ben 140 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile in offerta su Amazon a soli 1499 euro , contro i 1639 euro del prezzo consigliato. Vi ricordiamo che si tratta di un' offerta riservata in esclusiva agli utenti Prime , grazie al quale potrete usufruire anche del servizio di consegna gratuita a casa vostra.

Le caratteristiche salienti di Samsung Galaxy S24 Ultra

Lo smartphone presenta un display da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione Quad HD+, che vi consentirà di godere perfettamente di film e serie TV anche mentre siete in mobilità. Per non parlare del comparto fotocamere, con un sensore principale da 200 megapixel, grazie al quale potrete acquisire splendidi scatti dovunque vi troviate.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Grande focus è stato riservato in particolare alle funzionalità di intelligenza artificiale grazie a Galaxy AI, che permette di accedere a numerosi tool interessanti per la vita di tutti i giorni, come per esempio Traduzione Live. Nel caso dell'offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua splendida colorazione Titanium Black, davvero perfetta ed elegante per tutti i gusti.