Il case per PC mid-tower Corsair 4000D Airflow è in sconto per la Festa delle Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon dell'8 e 9 ottobre sono un'ottima occasione per acquistare diversi componenti PC per aggiornare la vostra build o assemblare un nuova configurazione. Ad esempio, l'apprezzato case mid-tower Corsair 4000D Airflow al momento è in offerta con uno sconto del 25% nelle colorazioni bianco o nero. Se siete interessati al prodotto potrete raggiungere la pagina dedicata a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo standard ufficiale di questo case è di 105,90 euro, mentre quello in promozione per gli iscritti a Prime è di 79,99 euro per ambo le colorazioni di questo case, con un risparmio di 26 euro circa.