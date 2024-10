Il cambio a 8 marce per volanti Thrustmaster TH8S Shifter Add-On è in sconto per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon propone molti prodotti e accessori pensati per il gaming. Se amate i giochi da corsa, potrebbe interessarvi il cambio a 8 marce per volanti Thrustmaster TH8S Shifter Add-On, ora acquistabile con uno sconto del 15% . Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo standard del Thrustmaster TH8S Shifter su Amazon Italia è di 67,90 euro, mentre quello promozionale per gli iscritti a Prime è di 57,99 euro , con un risparmio di circa 10 euro sul totale.

Un cambio compatibile con tutti i volanti PC e i Force Feedback di Thrustmaster per console

Il Thrustmaster TH8S Shifter Add-On è un cambio manuale progettato per aggiungere un ulteriore livello di realismo alle simulazioni di guida, specialmente per giochi come Assetto Corsa Competizione e Gran Turismo 7. È compatibile con tutti i volanti PC tramite cavo USB (incluso nella confezione) e tutti i volanti Force Feedback Thrustmaster per Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation. Include un sistema a morsa per un fissaggio semplice e rapido a ogni tipo di tavolo e scrivania.

Thrustmaster TH8S Shifter Add-On

Questo cambio integra la tecnologia H.E.A.R.T che garantisce l'assenza di attriti e massima precisione in gioco. La leva del cambio in metallo è lunga circa 4cm e presenta un pomello di cambio ergonomico in stile sportivo. La placca del cambio ad "H" con 7 marce e retromarcia lo rende versatile e adatto a ogni genere di veicolo con cambio manuale.