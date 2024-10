Il controller Backbone One PlayStation Edition per iPhone in sconto per le Festa delle Offerte Prime di Amazon

Le promozioni della Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia includono numerosi accessori per il gaming. Ad esempio, se giocate da mobile, potrebbe interessarvi il Backbone One PlayStation Edition per iPhone , ora disponibile con uno sconto del 30% . Se siete interessati a questa offerta, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo o cliccando sul box sottostante. Il prezzo standard del Backbone One PlayStation Edition per iPhone è di 119,99 euro, mentre quello scontato per gli abbonati a Prime è di 83,99 euro , il più basso mai registrato, con un risparmio di 36 euro.

Un controller per iPhone perfetto per giocare in mobilità

Il Backbone One è un controller per iPhone che trasforma il vostro dispositivo in una console portatile. Si connette tramite la porta Lightining e include funzionalità come il pass-trough charging e un jack per le cuffie. Il controller include due levette analogiche e tutti i grilletti e pulsanti tipici dei controller per console. Di conseguenza è compatibile con una vasta gamma di giochi e servizi, come Xbox Cloud Gaming, PlayStation Remote Play, Apple Arcade, GeForce NOW e Steam LinkApp.

Le dimensioni del controller Backbone One PlayStation Edition per iPhone

In particolare l'offerta è relativa alla versione PlayStation Edition, che presenta un'estetica bianca con logo PlayStation e una configurazione di pulsanti tipica di queste dei controller DualSense e Dualshock. È compatibile con tutti gli iPhone con connettori Lightining (fino ad iPhone 14) ed è incluso un adattatore per un'esperienza ottimale sui modelli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max.