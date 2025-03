Monitor LG UltraGear in super promozione: sconti fino a 300€ e un 5% extra per i nostri lettori su una selezione di prodotti

Dal 26 marzo al 9 aprile, LG lancia una nuova promozione dedicata ai monitor gaming UltraGear, con sconti fino a 300€ applicati automaticamente al carrello.

In più, la community di Multiplayer.it può contare su un extra sconto del 5% inserendo il coupon MULTIPLAYER5 in fase di checkout. Le spedizioni sono gratuite e il pagamento può essere rateizzato con Findomestic, PayPal o Klarna. Sfruttare la promozione è semplicissimo: basta effettuare il login come Member LG per ottenere lo sconto automatico sul monitor scelto, quindi inserire il codice MULTIPLAYER5 per l'ulteriore 5% di sconto extra. Di seguito trovi i singoli modelli in offerta, con una breve descrizione delle loro principali caratteristiche.

LG UltraGear OLED 45" Serie GS95QE Il top di gamma per un'esperienza di gioco assolutamente avvolgente, grazie al grande pannello OLED curvo in formato ultrawide 21:9 da 45 pollici, caratterizzato da colori brillanti, neri profondi e tempi di risposta immediati. Il refresh rate a 240 Hz assicura fluidità estrema anche nei titoli più veloci mentre la risoluzione 1440p assicura il suo pieno utilizzo anche con schede video di fascia non altissima. Il Monitor gaming UltraGear OLED 45" Serie GS95QE Dimensioni e tipologia: 45" Curvo, OLED 21:9

45" Curvo, OLED 21:9 Risoluzione: WQHD (3440 × 1440)

WQHD (3440 × 1440) Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Prezzo: Listino: 1.499€ Sconto Member LG: 300€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 60€ Prezzo finale: 1139€

Link per l'acquisto

LG UltraGear OLED 27" Serie GX790A Appena lanciato sul mercato, questo monitor da 27 pollici rappresenta l'evoluzione della tecnologia OLED di LG. Con una frequenza di aggiornamento eccezionale di 480 Hz ed una risoluzione di 1440p, garantisce la massima reattività nei giochi competitivi, oltre alla profondità di colore e all'ottimo contrasto tipico degli schermi OLED. Questo è assolutamente un display da tenere sott'occhio e che attraverso questa promozione scende finalmente sotto i 900€. Monitor gaming UltraGear OLED 27" Serie GX790A Dimensioni e tipologia: 27" Flat, OLED

27" Flat, OLED Risoluzione: QHD (2560 × 1440)

QHD (2560 × 1440) Refresh Rate: 480 Hz

480 Hz Prezzo: Listino: 1.099€ Sconto Member LG: 200€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 55€ Prezzo finale: 854€

Link per l'acquisto

LG UltraGear OLED 34" Serie GS95QE Un pannello OLED curvo da 34 pollici in formato 21:9, una risoluzione di 1440p e un refresh rate che si spinge fino a 240 Hz sono le principali caratteristiche di questo display, pensato per chi cerca un'ampia superficie di gioco e un'elevata qualità delle immagini. Il tutto si unisce ai neri perfetti e ai colori intensi dell'OLED, per un'esperienza immersive in ogni genere di videogame. Monitor gaming UltraGear OLED 34" Serie GS95QE Dimensioni e tipologia: 34" Curvo, OLED 21:9

34" Curvo, OLED 21:9 Risoluzione: WQHD (3440 × 1440)

WQHD (3440 × 1440) Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Prezzo: Listino: 999€ Sconto Member LG: 150€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 42€ Prezzo finale: 807€

Link per l'acquisto

LG Ultragear 27" serie GR93U Se state cercando la risoluzione 4K in un pannello da 27 pollici e non volete spendere le sostanziose cifre che si abbinano ai display OLED, questo monitor IPS è la scelta ideale: elevata definizione, ampia copertura dei colori e angoli di visione ottimali. Il refresh rate a 144 Hz assicura inoltre fluidità e reattività anche con titoli graficamente impegnativi. Monitor Gaming 27" 27GR93U-B Dimensioni e tipologia: 27" Flat, IPS

27" Flat, IPS Risoluzione: UHD 4K (3840 × 2160)

UHD 4K (3840 × 2160) Refresh Rate: 144 Hz

144 Hz Prezzo: Listino: 549€ Sconto Member LG: 100€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 22€ Prezzo finale: 427€

Link per l'acquisto

LG UltraGear 32" Serie GS85Q Un monitor Nano IPS da 32 pollici con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, perfetto per chi desidera una soluzione di fascia media che coniughi una risoluzione Quad HD e un polliciaggio generoso. Questo display inoltre, garantisce un'eccellente resa cromatica ed a una reattività superiore alla media. Monitor gaming UltraGear 32" Serie GS85Q Dimensioni e tipologia: 32" Flat, Nano IPS

32" Flat, Nano IPS Risoluzione: QHD (2560 × 1440)

QHD (2560 × 1440) Refresh Rate: 180 Hz

180 Hz Prezzo: Listino: 429€ Sconto Member LG: 50€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 19€ Prezzo finale: 360€

Link per l'acquisto

LG UltraGear 34'' Serie GP63AP Un altro display ideale per gli amanti degli schermi curvi. Questo monitor con form factor ultrawide da 34 pollici offre un refresh rate a 160Hz abbinato ad una risoluzione 1440p. Un'ottima opzione per chi vuole un ampio campo visivo nel gaming e un buon equilibrio tra prestazioni, prezzo e immersione, grazie alla curvatura del pannello. Monitor da gaming da 34 pollici curvo 34GP63AP-B Dimensioni e tipologia: 34" Curvo 21:9

34" Curvo 21:9 Risoluzione: WQHD (3440 × 1440)

WQHD (3440 × 1440) Refresh Rate: 160 Hz

160 Hz Prezzo: Listino: 359€ Sconto Member LG: 50€ Sconto aggiuntivo coupon MULTIPLAYER5: 15€ Prezzo finale: 294€

Link per l'acquisto