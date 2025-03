Apple userà le immagini di Guardati Intorno di Mappe per addestrare l’IA

A partire da marzo 2025, le immagini raccolte per Apple Maps verranno usate anche per addestrare i modelli generativi.

Apple ha aggiornato la sua politica sulla raccolta delle immagini per Apple Maps, annunciando che da questo mese utilizzerà gli scatti catturati per la funzione Guardati Intorno anche per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Guardati Intorno, l'equivalente Apple di Google Street View, è stato introdotto nel 2019 e permette agli utenti di esplorare città e vie da una prospettiva a livello stradale.

In un documento ufficiale individuato da 9to5Mac, Apple specifica che, oltre al miglioramento di Apple Maps e degli algoritmi per l'oscuramento di volti e targhe, "utilizzerà anche le immagini sfocate raccolte durante i rilievi condotti a partire da marzo 2025 per sviluppare e migliorare altri prodotti e servizi". Tra questi rientrano modelli generativi legati al riconoscimento, alla creazione e al miglioramento delle immagini. Maps su iPhone Sebbene le immagini di Guardati Intorno vengano trattate per garantire la privacy - con l'oscuramento automatico dei volti e delle targhe - Apple intende sfruttare il dataset per rafforzare le capacità delle proprie IA. Al momento, la pagina di Apple dedicata alla raccolta immagini consente agli utenti di consultare un calendario dettagliato con le aree geografiche e i periodi in cui i team di rilevamento saranno operativi.