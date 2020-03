Mortal Kombat 11 festeggia San Patrizio a modo suo con un evento gratuito

Mortal Kombat 11 festeggia il giorno di San Patrizio a modo. Warner Bros e NetherRealm Studios hanno organizzato un evento gratuito che andrà dal 15 marzo 2020 al 19 dello stesso mese.



L'evento Fino in fondo sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 11 all'interno della modalità Torri del Tempo e includerà modificatori a tema festivo sotto forma di folletti che vagano in giro o sospesi sulle nuvole, quadrifogli, una pentola d'oro e fiaschette di Bo' Rai Cho. I giocatori possono inoltre ottenere ricompense in-game, comprese skin dei personaggi e provocazioni per Kabal, Skarlet e The Kollector.



Spawn, l'ultimo personaggio giocabile ad aver raggiunto le fila di Mortal Kombat 11, sarà disponibile in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack il 17 marzo. Spawn, l'amatissimo personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane, sfoggerà il look che da sempre lo contraddistingue: il suo inconfondibile mantello, le catene, l'ascia da battaglia, e molto altro ancora da poter usare in combattimento contro gli avversari.



Inoltre, al momento i giocatori possono sfidarsi nell'ultima stagione della Lega Kombat, la Stagione dell'Avarizia di Naknadan, fino al 17 marzo. La modalità classificata stagionale è disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 11. Resta sintonizzato per aggiornamenti sulla prossima stagione della Lega Kombat, la Stagione delle Anime Perdute, in arrivo il 24 marzo.