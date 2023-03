Mortal Kombat 12 non includerà Ellie: il creatore Ed Boon spiega perché non la vuole

Mortal Kombat 12 includerà forse Ellie da The Last of Us? La risposta è no e il motivo dato da Ed Boon - co-creatore del gioco - è che non vorrebbe mai vedere la ragazza subire una fatality.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, dove Boon ha risposto a un utente che chiedeva l'inserimento di Ellie all'interno di Mortal Kombat 12. Boon ha quindi scritto: "NO. Non voglio vedere fatality su di lei. Cioè... Mortal Kombat 12? Di cosa stai parlando?".

Ricordiamo che l'esistenza di Mortal Kombat 12 non è stata completamente confermata: il gioco è stato citato in una conferenza degli azionisti, ma non è realmente stato presentato al pubblico. Si tratta ovviamente di un classico segreto di Pulcinella, ma tecnicamente Boon dovrebbe evitare di parlarne. Il creatore prende la cosa però con leggerezza e ci scherza sopra nel tweet.

Tutto il discorso è nato da un precedente tweet di Boon, nel quale spiega che si trova d'accordo con le decisioni prese da Joel nel finale di stagione di The Last of Us. Nella sua mente, quindi, è possibile che si sia raffigurato Ellie da giovane, come appare nella serie e nel primo gioco.

In Parte 2, però, Ellie ha 19 anni e in generale un aspetto più adulto: pensate che in tale versione sarebbe un buon personaggio per Mortal Kombat, oppure non sarebbe adatta?

Parlando proprio del cambio di aspetto di Ellie e di come questo sarà gestito nella serie TV, Druckmann ha detto se la stagione 2 della serie TV metterà da parte Bella Ramsey.