MotoGP 20 disponibile, con trailer di lancio

Milestone ha pubblicato il trailer di lancio di MotoGP 20, il suo ultimo simulatore di corse motociclistiche, disponibile da oggi. Il filmato mostra alcune brevi sequenze di gameplay. Visto il periodo poverissimo di uscite, magari anche chi non è appassionato di due ruote potrebbe prenderlo in considerazione.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di MotoGP 20, fresca di pubblicazione, in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

MotoGP 20 è il miglior episodio della serie Milestone da diversi anni a questa parte. Al di là della fondamentale modalità grafica a 60 fps, disponibile purtroppo solo su PS4 Pro e Xbox One X, gli sviluppatori hanno introdotto svariate migliorie all'esperienza e anche sotto il profilo dell'intelligenza artificiale sono stati fatti degli importanti passi in avanti, a tutto vantaggio della varietà delle situazioni rappresentate in pista. La nuova carriera è entusiasmante e discretamente sfaccettata, ma è soprattutto la progressione del modello di guida, con le sue tantissime regolazioni, a svolgere il ruolo di protagonista nell'ambito di un gameplay che difficilmente vi deluderà.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che MotoGP 20 è disponibile per PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e Google Stadia.