Fortnite, il controller perfetto per giocare a Battaglia Reale è come un mouse

Meglio il controller o meglio l'accoppiata di mouse e tastiera per giocare a Fortnite Battaglia Reale, e più in generale agli sparatutto? Una diatriba costante, una polemica che forse non avrà mai fine. Ma intanto c'è qualcuno che ha provato a mescolare il meglio di entrambe le periferiche di input, giungendo così alla creazione di un controller perfetto per giocare a Battaglia Reale.

La creazione dello YouTuber Tech Yesterday è ancora formalmente un controller, tuttavia un'accurata operazione di modifica le ha fornito anche la rotellina del mouse. I vantaggi sono chiari: si gioca ancora con il controller, ma vantando una rapidità di puntamento superiore, e anche una velocità maggiore nella modifica delle strutture, tanto per citare solo i primi vantaggi più evidenti. Non è ancora la soluzione perfetta e definitiva, questo lo ha ribadito anche lo YouTuber, ma sicuramente si tratta di un potenziamento rispetto all'uso del controller standard.

L'accoglienza è stata notevole e positiva, come potrete notare dal video riportato qui di seguito, che tra l'altro mostra ai giocatori tutto il materiale necessario per creare da zero il proprio controller con debite modifiche attinte dalle componenti di mouse in commercio. Si tratta in fondo di modificare un DualShock per PlayStation 4 aggiungendo le rotelline del mouse. Quanto all'affidabilità della periferica in partita, forse andrebbe testata più a lungo in differenti condizioni.

Chissà cosa direbbe Epic Games vedendo uno strumento simile; da tempo tra l'altro alcuni pro player come Ninja e compagnia si sono lamentati dei presunti vantaggi nel giocare a Fortnite con controller da console. E voi cosa ne pensate, di tutto questo? Una modifica simile è solo tempo perso?