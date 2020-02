Motorola Razr, la versione Gold è ufficiale: sarà disponibile in primavera

Motorola Razr sarà disponibile anche in una versione Gold, in arrivo nei negozi in primavera: lo ha annunciato ufficialmente Motorola, pur senza aggiungere ulteriori dettagli.



La colorazione oro era stata avvistata grazie a un leak alcuni giorni fa, dunque la conferma non arriva esattamente a sorpresa, né immaginiamo che il prezzo del Motorola Razr in versione Gold possa salire ulteriormente rispetto ai 1.499 dollari del modello base.



Le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole resteranno dunque quelle che già conosciamo, e che includono un processore Snapdragon 710 di fascia media e uno schermo OLED in plastica da 6,2 pollici.



Per il momento, ad ogni modo, le sensazioni attorno al Motorola Razr non sono entusiastiche: le prime recensioni lamentano una fotocamera non al top e, in generale, qualche problema con lo schermo pieghevole.



Quest'ultimo è stato sottoposto a un test di resistenza che ha evidenziato come il dispositivo tenda a rovinarsi dopo appena 27.000 chiusure.