Final Fantasy 7 Remake, la demo giocabile sarà presente al PAX East 2020

Final Fantasy 7 Remake sarà presente con la demo giocabile al PAX East 2020, che si svolgerà dal 27 febbraio al 1 marzo a Boston: lo ha annunciato Square Enix.



I visitatori del padiglione del publisher giapponese al PAX East 2020 potranno dunque provare la prima parte della campagna di Final Fantasy VII Remake, vestendo i panni di Cloud per affrontare le truppe della Shinra.



La demo di Final Fantasy 7 Remake che vedremo a Boston sarà la stessa che Square Enix ha già presentato in alcuni eventi precedenti, come l'E3 2019, la Gamescom 2019 e il Tokyo Game Show 2019.



Quello che ancora manca, a questo punto, è sapere se e quando la demo sarà disponibile anche per tutti i possessori di PS4, visto che non manca ormai tantissimo all'uscita del gioco nei negozi, fissata al 10 aprile.



Riedizione del grande classico pubblicato originariamente nel 1997 sulla prima PlayStation, Final Fantasy VII Remake ci catapulterà nella città futuristica di Midgar, alle prese con una malvagia corporazione che gestisce l'energia.