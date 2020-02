Dead Cells, nuovo trailer animato per il DLC The Bad Seed da Motion Twin

Dead Cells è protagonista di un nuovo, divertente trailer animato, realizzato da Motion Twin in occasione del lancio del DLC The Bad Seed.



Disponibile a partire da domani, il pacchetto consentirà ai possessori di Dead Cells di cimentarsi con nuove, entusiasmanti missioni.



In The Bad Seed potremo visitare due scenari inediti, l'Arboreto in Rovina e la Palude dell'Esiliato, e affrontare un nuovo boss, Mamma Zecca: una creatura aliena ispirata ai mostri di Starship Troopers.



I due nuovi livelli e i mostri presenti al loro interno rappresentano un'alternativa alle Fogne tossiche/Sentiero dei condannati e alle Fogne antiche/Bastioni/Ossario, con un boss progettato per essere alla pari del Concierge.



"È da più di un anno che distribuiamo aggiornamenti gratuiti per Dead Cells", hanno scritto gli sviluppatori su Steam. "Questi contenuti a pagamento sono destinati a supportare i nostri sforzi, a permetterci di arricchire ulteriormente il gioco e a fornire a Motion Twin il tempo necessario per fare sì che il loro prossimo gioco non deluda le aspettative."