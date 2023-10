MSI e la Festa delle Offerte Prime: la lunga lista di promozioni per gli appassionati di PC da gaming

MSI ci propone una lunga lista di promozioni per la Festa delle Offerte Prime: vediamo i migliori prodotti in sconto per gli appassionati di tecnologia e videogiochi.

Sono finalmente arrivate le nuove offerte di Amazon, precisamente quelle della Festa delle Offerte Prime attiva il 10 e l'11 ottobre 2023. Si tratta di un breve ma intenso periodo di promozioni che ci permette di andare alla ricerca dei migliori sconti in ambito tecnologia. Ovviamente vi sono molte offerte a tema, come quelle di MSI. Il produttore ha dato fondo ai propri migliori prodotti per venire incontro agli appassionati di tecnologia e videogiochi alla ricerca di qualche sconto interessante sui migliori monitor e componenti per il proprio PC da gaming. Con l'arrivo dell'autunno sono infatti in uscita tanti giochi di alto livello ed è il momento perfetto per migliorare la propria postazione da gaming. Vediamo quindi tutte le offerte di MSI per la Festa delle Offerte Prime 2023 perfette per voi!

Gaming Monitor: Optix MPG321UR QD Se siete in cerca di un monitor di buone dimensioni per supportare le vostre sessioni di gioco, allora dovreste optare per la promozione del Gaming Monitor Optix MPG321UR QD. Parliamo di uno schermo da gioco da 32 pollici in 4K e 144 Hz, che troverà quindi il favore di tutti gli appassionati di videogiochi in cerca di un monitor in grado di dare risalto ai videogiochi AAA visivamente di maggiore impatto. Optix MPG321UR QD supporta DisplayHDR 600 (400 nits base, 600 nits picco) con contrasto dinamico. MSI Gaming Intelligence supporta Smart Crosshair e Optix Scope, senza dimenticare Smart Brightness e Sound Tune. Inoltre, questo monitor può essere collegato a due diversi sistemi, grazie alla tecnologia KVM 3.0. Non mancano inoltre DisplayPort 1.4a e USB Type-C (4K/144Hz) e porte HDMI 2.1 (4K/144Hz) con funzionalità CEC. È inoltre disponibile una promozione unica, ovvero potete ottenere una copia di Assassin's Creed Mirage compresa nel prezzo del monitor, ovvero 984.99€.

Scheda Video Nvidia: GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G Ovviamente per poter eseguire al meglio i propri videogiochi AAA e sfruttare gli schermi MSI è necessario avere sotto la scocca del proprio PC da gaming una scheda grafica di tutto rispetto. Se ancora dovete fare il salto alla nuova generazione di GPU, è il momento giusto. La Festa delle Offerte Prime e MSI ci propongono infatti una promozione per una potente e MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G. Si tratta di una GPU con una RAM da 24 GB GDDR6X e una velocità di clock fino a 2.595 MHz. La scheda grafica propone 3 porte DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a (4K/120 Hz). In termini di raffreddamento, invece, propone tre ventole TORX FAN 5.0 con Zero Frozr. Le dimensioni esatte sono 337 x 140 x 77 mm. Questa GPU viene proposta all'interessantissimo prezzo di 1.776,69€.

Scheda Video AMD: Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G Per chi preferisce AMD e non vuole per il momento investire una cifra troppo elevata per la propria scheda video, MSI ha la soluzione subito pronta. Parliamo di una GPU Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G. Si tratta di una scheda grafica da 12 GB di RAM DDR6 e una velocità di clock della GPU compresa tra 2554/2623 MHz. Si tratta di una buona scheda grafica con valide prestazioni e un'ottima efficienza che le permette di mantenere il rumore al minimo. Ovviamente potete sempre collegarla al vostro sistema RGB per personalizzare visivamente il vostro computer. La scheda grafica misura ‎27,94 x 5,84 x 13,21 cm. Come detto, si tratta della scelta giusta per chi vuole evitare di investire una cifra troppo elevata e la promozione di MSI porta la GPU a soli 427,78€.

Scheda Madre: MPG Z790 CARBON WIFI Se state creando il vostro PC, allora non dovete certo dimenticare di acquistare una scheda madre. MSI propone un interessante sconto (con cashback da 50€, inoltre!) per la MPG Z790 CARBON WIFI. La scheda madre MPG Z790 CARBON WIFI supporta processori Intel Core di 12a e 13a generazione. È dotata di un VRM diretto a 19 fasi (105A, SPS) per il chipset Intel Z790 con architettura Core Boost. Inoltre, il raffreddamento del VRM è caratterizzato da pad termici MOSFET da 7W/mK e da un dissipatore esteso con heat-pipe; include un dissipatore per il chipset, uno Shield Frozr M.2 a doppia faccia, un header dedicato per il raffreddamento delle ventole a pompa e un PCB di livello server a 8 strati con rame ispessito da 2 oz. Supporta 4 slot per DDR5 DIMM SMT, uno slot PCIe 5.0 x16 SMT (128GB/s), 1 slot M.2 Gen5 x4 e 4 slot M.2 Gen4 x4 64Gb/s con Shield Frozr. L'hardware di rete include un modulo Intel Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2 e LAN da 2,5 Gbps; le porte posteriori includono USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps), HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, e 7.1 USB High Performance Audio con Audio Boost 5 (supporta l'uscita S/PDIF) Tutto questo è ottenibile a soli 369,99€, a cui vanno però rimossi i già citati 50€ di cashback. Segnaliamo che il cashback non si attiva immediatamente ma sarà restituito all'acquirente solo seguendo i passaggi indicati a questa pagina.

Alimentatore: MEG AI1300P PCIE5 Passiamo ora a una componente del PC spesso sottovalutata ma di primaria importanza: l'alimentatore. MSI, in occasione della Festa delle Offerte Prime, ci propone una promozione per un MSI MEG Ai1300P PCIE5. L'alimentatore MSI propone la certificazione 80 PLUS Platinum (fino al 92%) che lo rende perfetto per macchine da gioco con schede grafiche di fascia alta che eseguono giochi AAA. Si tratta di un alimentatore 100% modulare con cavi rivestiti a triplo strato (con gestione cavi), resistenti e facili da organizzare. La modalità Inteligent Fan attiva un HDB (120mm) quando il carico TDP supera il 40%, ma in generale l'alimentatore MSI promette un livello di rumore e consumo energetico estremamente ridotti. La parte più interessante è però il prezzo, ovvero 289€ con ben 40€ di cashback. Anche in questo caso, il cashback sarà dato all'acquirente seguendo la procedura a questa pagina, in quanto non si tratta di una procedura automatica.

Liquid Cooling: MAG CORELIQUID 360R V2 White Per il raffreddamento del vostro computer da gaming, soprattutto in questo autunno molto più caldo del previsto, MSI offre una promozione speciale per un MAG CORELIQUID 360R V2 White. Si tratta di un dissipatore con motore trifase e tre strati di tubi di plastica a rete e un esterno in rete rinforzata a prova di evaporazione. È anche possibile montare la piastra fredda con qualsiasi orientamento, ruotando la testina di 270 gradi e mantenendola in posizione verticale. MAG CORELIQUID 360R V2 White è stato ideato per poter essere installato in modo sicuro e con massima compatibilità con le schede madri Intel e AMD. Il dissipatore misura 45 x 25 x 20 cm e costa solo 125,99€.

Tastiera: VIGOR GK71 SONIC RED IT Arrivati a questo punto avete quasi del tutto montato il vostro PC da gaming grazie alle promozioni di MSI e della Festa delle Offerte Prime, ma vi mancano ancora gli accessori come la tastiera MSI Vigor GK71 SONIC. Si tratta di una tastiera da gaming adatta a ogni esigenze del videogiocatore moderno. Ovviamente meccanica, la tastiera monta degli switch Sonic Red con una forza di attuazione di 35 g e una sensazione lineare che restituiscono una risposta al clic immediata e continua: questo significa che durante le sessioni di gioco più lunghe le dita si stancheranno meno. La MSI Vigor GK71 SONIC misura ‎49,9 x 19,9 x 8,2 cm e dispone di tastierino numerico. Chiaramente si tratta di un modello con QWERTY italiano, perfetta quindi anche per usi esterni al gaming. La promozione la porta al prezzo di 97,99€.