Lords of the Fallen, nel trailer di lancio una carrellata di nemici spettacolari

Lords of the Fallen torna a mostrarsi in video, stavolta con un trailer di lancio che fa una carrellata sugli spettacolari nemici che avremo modo di affrontare nella campagna del gioco, in uscita fra pochissimi giorni.

Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 13 ottobre, Lords of the Fallen introduce nuove meccaniche rispetto al primo capitolo, come la possibilità di muoversi all'interno di due mondi differenti, entrambi ugualmente insidiosi, ma non solo.

A tenere banco sono infatti le molteplici creature che ci troveremo a combattere, in particolare gli enormi e splendidi boss che andranno a coronare il percorso di ogni singolo capitolo, sfidandoci a batterli dopo aver memorizzato il loro repertorio di mosse.