Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 18.00: sotto con le domande!

Multiplayer Risponde torna oggi alle 18.00, rigorosamente in diretta, per una nuova puntata. La formula è quella che conoscete già benissimo: potete farci tutte le domande che volete e risponderemo in live, qualunque sia l'argomento.

Dire che gli argomenti non mancano è un eufemismo: CD Projekt RED si è scusata ufficialmente per come gira Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, ma la versione PC è risultata migliore rispetto alla demo presentata all'E3 2018.

Electronic Arts si è praticamente aggiudicata Codemasters, intervenendo a gamba tesa nella trattativa in essere con Take-Two, mentre Resident Evil Village è stato vittima di un clamoroso leak che ha rivelato persino il finale del gioco.

Insomma, c'è molto di cui parlare ma potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

