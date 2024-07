My Hero Academia Stagione 7: la Parte 2 ha una data di uscita, dopo la pausa

L'account X ufficiale di My Hero Academia ha annunciato la data di uscita della Parte 2 della Stagione 7, che proseguirà dopo una breve pausa di un paio di settimane su Crunchyroll con l'episodio 10, il quale andrà in scena il 13 luglio 2024, prima in Giapponese e poco dopo nelle versioni tradotte.

La decisione di suddividere la stagione in due parti è ormai una sorta di trend consolidato per le serie televisive, sia animate che non, e anche in questo caso consente agli autori di poter sfruttare una maggiore quantità di tempo per curare le uscite e incrementare l'attesa per i nuovi eventi in arrivo.

In effetti, la pausa arriva proprio in mezzo a una situazione decisamente delicata, con una sorta di cliffhanger che fa attendere l'arrivo della seconda parte della stagione con particolare trepidazione, visto quanto è andato in scena nell'episodio 9.