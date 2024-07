Starfield ottiene un nuovo update che risolve problemi urgenti ma potrebbe bloccare alcune mod

Come riportato da Bethesda, le correzioni messe in evidenza per questo aggiornamento a Starfield sono le seguenti:

Galeotto fu il file .ini

La questione più critica è però un'aggiunta ulteriore fatta da Bethesda, segnalata con un altro messaggio. Come riferito dal team, "Con l'aggiornamento di oggi al Creation Kit di Starfield, rimuoviamo anche la possibilità di caricare Creazioni con file .ini modificati", spiega Bethesda.



Il team ha infatti rilevato che la modifica del file ini nelle mod può portare più problemi che benefici. "Rimuovere questa funzionalità porterà Creazioni in linea con il modo in cui queste funzionano in Skyrim", con il team che nel frattempo sta indagando su modi per poter sistemare le mod già in uso con file ini modificati.

Questo ha sollevato diversi interrogativi nella community sul destino di queste mod. La modifica del file .ini risulta infatti fondamentale per alcune variazioni sostanziali, come la possibilità di far andare Starfield a 60 fps anche su Xbox Series S, attendiamo dunque eventuali sviluppi sulla questione.