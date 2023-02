Myst Mobile in arrivo a breve su iOS: si tratta del remake del 2021

Cyan Worlds ha annunciato che Myst Mobile arriverà a breve sui dispositivi iOS equipaggiati con chip A12 Bionic o superiore: si tratta della riduzione del remake della classica avventura a base puzzle pubblicato nel 2021 su PC e Xbox.

Attualmente al lavoro su Firmament, rinviato al 2023, gli sviluppatori di Cyan Worlds non hanno ancora comunicato una data di uscita ufficiale per Myst Mobile, ma la disponibilità di codici review conferma che il lancio del gioco su App Store è imminente.

Il titolo sarà disponibile in formato free to start: sarà possibile scaricare il pacchetto gratuitamente ed esplorare Myst Island senza alcuna limitazione su iPhone o iPad, quindi decidere se effettuare o meno un acquisto da 14,99€ per accedere alle altre sezioni dell'avventura.

Non è tutto: gli autori hanno confermato che questa versione mobile supporterà non solo i comandi touch e i controller Bluetooth, ma anche mouse e tastiera per un'esperienza quanto più possibile aderente all'originale.