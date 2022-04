MythForce annunciato da Beamdog, roguelite ispirato ai cartoon anni 80, in arrivo

Il team Beamdog ha annunciato MythForce, il suo nuovo gioco in sviluppo e praticamente quasi pronto ad arrivare in forma di accesso anticipato, caratterizzato da un particolare stile che richiama i cartoni animati degli anni 80.

MythForce è dunque il nuovo gioco originale che Beamdog aveva preannunciato nei giorni scorsi, e sarà disponibile in accesso anticipato già dal 20 aprile 2022 su Epic Games Store, al prezzo di 29,99 dollari. Nella versione early access sarà presente MythForce Episode 1: Bastion of the Beastlord, con quattro eroi giocabili, ma i contenuti sono poi destinati a crescere col tempo.

L'idea di Beamdog, con questo gioco, è ricreare l'atmosfera dei cartoni animati del "sabato mattina" che spopolavano tra anni 80 e 90, con forti reminiscenze per Masters of the Universe e simili. Il gameplay sembra assimilabile a un action RPG in terza persona con elementi roguelite, ovvero con una forma di game over che impone di ripartire ma con vari elementi maturati dalla run precedente, creando dunque una progressione tra una partita e l'altra.

La struttura è quella del dungeon crawler con personaggi caratterizzati da abilità e stili differenti e la possibilità di prendere parte all'azione in multiplayer cooperativo. Inizialmente, sono previsti quattro personaggi giocabili: Victoria la cavaliera, Rico il Rogue, Maggie il Mago e Hawkins il Cacciatore. Vediamo il trailer di presentazione di MythForce.