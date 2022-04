Aspyr acquisisce Beamdog, il team di Baldur's Gate Enhanced Edition

Continua l'espansione senza sosta di Embracer Group nell'industria videoludica, questa volta attraverso un'acquisizione effettuata da uno dei suoi team, ovvero Aspyr, che ha acquisito Beamdog, il team responsabile di Baldur's Gate Enhanced Edition e altre rielaborazioni di classici del passato, oltre che del nuovo MythForce.

In questa sorta di "acquiseption", assistiamo dunque all'acquisizione di un acquisizione, per così dire: Aspyr era entrata a far parte della galassia Embracer a febbraio dell'anno scorso, e adesso si trova a sua volta ad effettuare un'acquisizione comprando il team Beamdog, proprio quello di cui si attendeva in queste ore un annuncio sul suo nuovo gioco originale.



Proprio nelle ore scorse, Beamdog ha annunciato MythForce, il suo nuovo gioco originale ispirato ai cartoni animati degli anni 80, che si suppone abbia un supporto economico ben più sostanzioso ora che il team si trova nelle mani di un vero e proprio colosso dell'industria videoludica.

Tanto per far capire come sta andando, Embracer Group ha riferito di voler spendere altri 8 miliardi di dollari in acquisizioni nei prossimi anni e ha annunciato 25 giochi tripla A che verranno lanciati entro aprile 2026. Tra questi c'è anche Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, in sviluppo proprio presso Aspyr.