Dopo l'ultimo, corposo, aggiornamento, l'action in terza persona free-to-play multiplayer Naraka: Bladepoint ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori contemporanei di sempre su Steam, superando tutti i suoi risultati precedenti.

In generale il titolo di 24 Entertainment è sempre stato abbastanza costante negli accessi, ma nelle ultime ore ha toccato i 385.770 giocatori, andando oltre il picco di 372.076 giocatori registrato da SteamDB nell'aprile del 2024. È anche terzo nella classifica globale dei ricavi, sotto a Elden Ring e The First Descendant.