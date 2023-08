Naughty Dog su PS5: Neil Druckmann conferma di essere autore e director del prossimo gioco

Poteva esserci qualche incertezza al riguardo considerando la quantità di impegni che gravano sul personaggio in questione: oltre ad essere co-autore della serie TV di The Last of Us per HBO, di cui siamo in attesa della seconda stagione , Druckmann è recentemente anche diventato praticamente il capo unico del team di sviluppo.

Non che ci fossero molti dubbi al riguardo, ma Neil Druckmann ha praticamente confermato di essere coinvolto direttamente nello sviluppo della prossima esclusiva PS5 in lavorazione presso Naughty Dog , che non è ancora stata annunciata.

Neil Druckmann pensa comunque allo sviluppo dei giochi

Nonostante tutto questo, Druckmann è ancora impegnato in prima linea nello sviluppo del nuovo gioco per PS5, ovvero una nuova produzione oltre al progetto multiplayer legato a The Last of Us, che viene comunemente identificato come The Last of Us 2: Factions.

Questo non è ancora stato annunciato, anche se in molti pensano che possa essere The Last of Us: Parte 3, titolo che già si trova all'interno di varie voci di corridoio ma che non è stato affatto confermato dal team.