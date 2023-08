Persona 6 non sarà un'esclusiva temporale PS5, ma arriverà subito anche su Xbox Series X/S

SEGA e Xbox

Come sempre vale la pena di ricordare che si tratta soltanto di una voce di corridio, in questo momento. Per avere conferme in merito bisogna attendere le parole di SEGA o di Atlus.

Per ascoltare il segmento di Xboxera dedicato a Persona 6, andate al minuto 1:31:40 circa del video sottostante.

Che probabilità ci sono che la notizia sia vera? Molte in realtà, considerando l'ottimo rapporto attuale tra SEGA e Microsoft.

Persona 5 di suo fu pubblicato nel 2016 su PS3 e PS4, quindi in versione Royal solo su PS4 nel 2019. Le versioni Xbox, Nintendo Switch e PC sono arrivate solo a fine 2022. Nel frattempo però Atlus ha portato altri capitoli della serie su PC e Xbox ed è anche arrivata a presentare un gioco durante un evento di Microsoft, Persona 3 Reload. Trovato un nuovo pubblico, difficilmente l'editore giapponese farà un passo indietro, privandolo per anni di un titolo attesissimo come Persona 6.