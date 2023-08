P.T., Guillermo del Toro ricorda il gioco che non è mai stato offendendo Konami in latino

Ieri erano nove anni dalla uscita delle demo P.T., il gioco horror scritto da Hideo Kojima in collaborazione con il regista Guillermo del Toro per rilanciare la serie Silent Hill, che fu cancellato da Konami nonostante il grande successo per via della rottura completa con Kojima. Del Toro ha voluto festeggiare a suo modo, mandando a quel paese la compagnia giapponese in latino.

Più precisamente, Del Toro ha ripreso il meme "Fuck Konami" e lo ha latinizzato, citando al contempo Catullo. Riprendendo un post di VGC su X, che ricordava P.T., ha infatti scritto: "Ah... Konami... che dirti? Irrumabo Konamitus."

La parola Konamitus dovrebbe essere abbastanza chiara a tutti, mentre Irrumabo è un po' più complicata e volgarotta. Stando al wikizionario latino, Irrumabo viene da Irrumo, che significa: "(volgare) stuprare (per via orale), scopare in bocca, ficcare (il pene) in bocca (a qualcuno)".

Come dicevamo, è probabile che Del Toro abbia anche voluto citare Catullo. La parola Irrumabo si trova infatti usata nel famigerato quanto celebre Carme 16, uno dei più noti dei suoi carmina osceni, dove possiamo leggere: "Pedicabo ego vos et irrumabo, Aureli pathice et cinaede Furi" che viene tradotto in: "Io a voi ve lo metto in culo e in bocca, Aurelio finocchio e Furio pederasta."